На конкурс «Лидеры России» подали 46 тысяч заявок за первые два дня регистрации

Более 46,5 тысячи заявок поступило на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» с момента открытия регистрации. Об этом во вторник, 8 октября, сообщил ТАСС первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

«В пятницу он [конкурс] стартовал, сейчас утро вторника — второй рабочий день, выходные не берем. Сейчас у нас 46570 регистраций», — отметил он.

Прием заявок на конкурс «Лидеры России» открылся 4 октября. Зарегистрироваться для участия можно будет до 27 октября включительно.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октября 2018-го, — более 227 тысяч человек.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана указом президента 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки».

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