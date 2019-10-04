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Открылась регистрация на конкурс управленцев «Лидеры России»

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Стартовала заявочная кампания конкурса управленцев «Лидеры России», которая продлится две недели. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель «Лидеров России» Алексей Комиссаров, сообщается на сайте проекта.

Отмечается, что этапы третьего сезона конкурса останутся прежними — регистрация, дистанционный этап тестирования, очные полуфиналы и финал. Онлайн-регистрация продлится по 27 октября включительно.

По словам Комиссарова, на этапе регистрации участникам надо будет заполнить биографическую анкету, записать видеоинтервью и написать небольшое эссе. «Мы уже традиционно советуем не оставлять это на последний момент и выполнить эти задания оперативно, потому что все этапы строго ограничены по времени», — сказал он.

Руководитель проекта отметил, что следующий шаг — дистанционный этап — представляет собой тестирование на разные области знаний и навыков. За ним следуют очные полуфиналы и финал. «Все, как и в предыдущих конкурсах», — добавил Комиссаров.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.

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