Греф раскрыл детали отбора на конкурс «Лидеры России»

Отбор управленцев в рамках конкурса «Лидеры России» в этом году впервые пройдет с учетом отраслевой специфики. В частности будет добавлен трек «финансовые технологии», заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», передает ТАСС.

По словам Грефа, в третьем этапе конкурса ушли от того, что по-английски называется general management skills — от общеуправленческих навыков к отраслевой специфике. «Вместе с компаниями нашей экосистемы будем отбирать таланты и ребят, которые смогут быть лидерами цифровой трансформации и лидерами финансовых компаний и учреждений. Финансы и технологии, два направления», — сказал Греф.

Глава Сбербанка также отметил, что новое направление будет опробовано до середины следующего года. «На следующем совете, доложим вам, что из этого получилось», — добавил он.

Как сообщалось ранее 4 октября, стартовала заявочная кампания конкурса управленцев «Лидеры России», которая продлится две недели. Этапы третьего сезона конкурса останутся прежними — регистрация, дистанционный этап тестирования, очные полуфиналы и финал.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.

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