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Греф объявил число заявок на новую специализацию «Лидеров России»

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Герман Греф

На участие в специализации «Финансы и технологии» конкурса управленцев «Лидеры России» подано более 15 тысяч заявок. Об этом заявил наставник конкурса и куратор программы, председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По его словам, в числе требований к потенциальным кандидатам — управленческий опыт от пяти лет (для участников моложе 35 лет — два года на руководящей должности), а также возраст до 50 лет.

«Испытания будут достаточно серьезными, мы готовимся к этому», — подчеркнул Греф, отметив, что победители получат менторов из числа топ-менеджеров банка и компаний-партнеров, смогут пройти обучение по спецпрограмме развития цифровых навыков, а также получат доступ к корпоративной библиотеке.

«Но самое главное — это возможность общения с людьми, которые определяют техническую и финансовую политику страны», — заключил он.

Отмечается, что программа «Финансы и технологии» направлена на цифровизацию банковских услуг по всей стране и поиск управленцев, которые способы стать ее лидерами.

«Лидеры России» — флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», который проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.

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