Кириенко обратился к семьям будущих «Лидеров России»

Заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко призвал родных потенциальных участников конкурса управленцев «Лидеры России» всячески мотивировать их на подачу заявки. Его слова во вторник, 8 октября, передает ТАСС.

Как отметил Кириенко, полуфиналисты прошлых сезонов конкурса признавались, что решались отправить заявку, только заручившись поддержкой своей семьи.

«Очень часто мужчин мотивировали женщины, поэтому я часто слышал про маму, бабушку, жену и сестру... Хотел бы обратиться не только к тем, кто сам собирается принять участие, но и к их родителям, мужьям и женам. Иногда для хорошего движения вперед не хватает пинка сзади», — заявил чиновник.

Как пояснил председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, в этом году в суперфинал выйдут 300 участников, в том числе до 90 победителей трех профильных направлений проекта — наука, здравоохранение и финансы и технологии.

Ранее во вторник Кириенко сообщил, что с момента открытия регистрации 4 октября желание принять участие в конкурсе уже выразили более 46,5 тысяч человек. Прием заявок завершится 27 октября.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октября 2018-го, — более 227 тысяч человек.

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