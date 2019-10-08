«Лидеров России» отправят в науку и медицину

Система здравоохранения России нуждается во врачах-управленцах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции о нововведениях третьего сезона конкурса «Лидеры России».

По ее словам, в настоящее время доля таких медицинских работников составляет лишь один процент.

«Это означает, что, с одной стороны, у нас сильно замедлена ротация кадров в этой сфере. А с другой стороны, отрасль испытывает нужду (...) во врачах-организаторах, которые могут организовать процессы по-новому», — пояснила она.

Голикова подчеркнула, что в научной сфере также необходимы управляющие кадры, а именно молодые перспективные специалисты, способные изменить страну. «Нам их надо подготовить, и для этого, конечно, с большой радостью, большим удовольствием будем задействовать направление "Лидеров России"», — заключила вице-премьер.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.

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