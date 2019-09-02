Пропавшего на Эльбрусе российского альпиниста спасли «Лидеры России»

Победители конкурса управленцев «Лидеры России» во время восхождения на гору Эльбрус спасли альпиниста, который, предположительно, провел ночь без сознания на вершине горы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного за безопасность экспедиции Александра Пятницына.

Группа из 17 человек начала восхождение с инструкторами в 2 часа 10 минут по мск. В 6:50 они сообщили, что вышли на вершину и обнаружили там пропавшего человека. Альпинисту оказали первую медицинскую помощь и начали спускать вниз с высоты 5,6 тысячи метров на высоту около 5 тысячи метров, где его забрали спасатели.

Пострадавший рассказал, что его зовут Игорь, ему 17 лет, он учится в 11 классе школы города Череповец. По словам альпиниста, он отстал от группы, поднялся на вершину, а при спуске заблудился и потерял сознание.

О пропаже россиянина сообщалось ночью 2 сентября. По данным МЧС, альпинист не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время.

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