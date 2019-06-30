Заблудившийся на Эльбрусе альпинист скончался при спуске с горы

Один из десяти заблудившихся на Эльбрусе альпинистов скончался во время спуска. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает РИА Новости.

Как сообщили агентству в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России, отправившиеся на место спасатели нашли пропавших альпинистов, но одному из них стало плохо при спуске на высоте 3500 метров. Ему попытались оказать помощь, но спасти не смогли.

Умерший оказался 40-летним гражданином Ирландии, причиной смерти предварительно названа сердечная недостаточность. Тело альпиниста спустили в поселок Терскол, там его передадут следственно-оперативной группе. Остальные девять альпинистов, отметили в МЧС, «живы и здоровы».

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе на высоте 5250 метров заблудились 10 альпинистов, шестеро из которых являются гражданами Ирландии. Группа сбилась с маршрута из-за плохой видимости, уточнили в ведомстве.

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