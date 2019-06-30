На Эльбрусе заблудились 10 альпинистов

На Эльбрусе на высоте 5250 метров заблудились 10 альпинистов, шестеро из которых являются гражданами Ирландии. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Группа сбилась с маршрута из-за плохой видимости, уточнили в ведомстве. Для оказания помощи навстречу альпинистам выдвинулись четверо спасателей.

«Один из иностранцев, по предварительной информации, не может самостоятельно передвигаться», — рассказал собеседник агентства.

1 июня стало известно об исчезновении семерых альпинистов в Гималаях. Они пытались покорить Нандадеви, вторую по высоте гору Индии.

24 мая в очереди на гору Эверест погибли три гражданина Индии. Отмечалось, что негативно на работе спасателей сказывается большой поток людей, желающих совершить восхождение.

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