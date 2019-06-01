В Гималаях пропали семеро альпинистов

При восхождении на Гималаи пропали семеро альпинистов — четыре британца, два американца и австралиец — и сопровождающий их индиец. Об этом сообщает CNN.

Альпинисты пытались покорить Нандадеви, вторую по высоте гору Индии. Они пропали еще 25 мая — день спустя они должны были прибыть в альпинистский лагерь, но так и не появились там. Компания-организатор восхождения подождала несколько дней, а затем уведомила местные власти.

На поиски пропавших отправлены три поисковые команды, одна группа с медицинским оборудованием и припасами и военный вертолет. Представители МИД Великобритании и Австралии уже сообщили, что работают с родственниками пропавших.

24 мая стало известно, что в очереди на гору Эверест погибли три гражданина Индии. 27-летний Нихал Багван упал от изнеможения, ожидая восхождения на пик, и погиб. 54-летняя Анджал Кулькарни и 49-летняя Калпана Дас погибли при спуске с горы.

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