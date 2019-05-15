Житель Непала покорил Эверест рекордное количество раз

Житель Непала Ками Рита установил новый мировой рекорд по количеству восхождений на гору Эверест. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что 49-летний шерп (потомки тибетцев, проживающие в Непале в районе Джомолунгмы) покорил вершину в 23-й раз, побив собственный предыдущий рекорд. Свое первое восхождение на гору он совершил в 1994 году и с тех пор принимал участие в экспедициях почти каждый год.

«Это моя профессия, но я также сделал это ради Непала. Когда альпинисты покоряют вершину, они становятся известными, но о тяжелой работе, которую проделывают шерпы, не упоминает никто», — отметил Рита, добавив, что ежегодно шерпы чинят веревки и лестницы, чтобы облегчить восхождение другим путешественникам.

В мае пожилой китаец стал первым инвалидом, покорившим Эверест с двумя ампутированными ногами. 70-летний Ся Бойю вскарабкался на самую высокую точку мира со стороны Непала. Потеряв обе ноги из-за обморожения во время первой попытки покорить вершину, пенсионер не отчаялся и закончил начатое.

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