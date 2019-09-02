На Эльбрусе пропал российский альпинист

На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца, сообщается на сайте МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«Планируемое место поисков на восточной стороне на высоте пяти тысяч метров», — сообщили в ведомстве. В поисково-спасательных мероприятиях задействованы семь человек.

В конце июня сообщалось, что на Эльбрусе на высоте 5250 метров заблудились 10 альпинистов, шестеро из которых являются гражданами Ирландии. Группа сбилась с маршрута из-за плохой видимости. Позже спасатели нашли пропавших альпинистов, но одному из них стало плохо при спуске на высоте 3500 метров. Ему попытались оказать помощь, но спасти не смогли. Умерший оказался 40-летним гражданином Ирландии, причиной смерти предварительно названа сердечная недостаточность.

1 июня стало известно об исчезновении семерых альпинистов в Гималаях. Они пытались покорить Нандадеви, вторую по высоте гору Индии.

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