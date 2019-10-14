Губернаторы призвали становиться «Лидерами России»

Главы российских регионов призвали граждан страны принять участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Соответствующие обращения к россиянам они разместили на своих страницах в соцсетях.

Так, глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в Facebook отметил, что «Лидеры России» — это главный кадровый конкурс страны, который предоставляет участникам возможность «сделать карьеру, поймать свою удачу, найти супернаставника». «Смело ступайте по стопам тех, кто уже достойно представлял республику на высоком федеральном уровне. Не довольствуйтесь тем, что сделали. Всегда есть возможность сотворить нечто большее!», — призвал он.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем Instagram-аккаунте отметил, что проект, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, с каждым годом развивается, совершенствуя образовательные программы и расширяю пул экспертов-наставников. «Рискнуть и победить сможет абсолютно каждый, кто верит в себя, свои силы, в настоящее и будущее нашей страны и готов трудиться!» — подчеркнул он.

Конкурс «Лидеры России 2020» @leaders_of_russia запущен! Его старт поддержал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. С каждым годом проект набирает все новые обороты, совершенствуются образовательные программы, система оценок, расширяется пул экспертов-наставников. В этом сезоне конкурса “Лидеры России” к основному состязанию добавляются профессиональные специализации. Каждый житель нашей страны, нашей Карачаево-Черкесии сможет принять участие в конкурсе! Приём заявок открыт до 27 октября 2019 года. Участники конкурса “Лидеры России” смогут получить наставника из числа известных руководителей бизнеса и госуправления; шанс попасть в программу развития кадрового управленческого резерва; получить грант на обучение. Кроме того, за время Конкурса вы получите новые знания и сможете установить важные партнёрские связи. Рискнуть и победить сможет абсолютно каждый, кто верит в себя, свои силы, в настоящее и будущее нашей страны и готов трудиться! #ЛидерыРоссии2020 #ЛидерыРоссии #россияcтранавозможностей. Фото опубликовано @rashidtemrezov

К его словам присоединился и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который на своей странице в Instagram отметил, что «Лидеры России» мотивируют региональных управленцев к саморазвитию и позволяют им стать частью большой профессиональной команды.

Чтобы стать лидером должна быть мотивация и сила воли. Испытать свои возможности, наработать необходимые навыки, приобрести опыт можно в рамках конкурса управленцев «Лидеры России 2020» @leaders_of_russia Идейным вдохновителем данного конкурса является Президент России Владимир Владимирович Путин @russian_kremlin ⠀ Проект – не просто соревнование в лидерских качествах, но и социальный лифт, дающий возможность стать частью большой профессиональной команды. Это сильная мотивация для саморазвития и отличная платформа для региональных управленцев. ⠀ Не упустите свой шанс – участвуйте и побеждайте. Уверен, хорошим подспорьем для вас станет грант на обучение в размере 1 млн.руб. ⠀ Онлайн-регистрация на сайте лидерыроссии.рф продлится до 27-го октября. ⠀ #лидерыроссии#путин#2020#управленческийконкурс#ри#06#ингуш#ингушетия#калиматовмахмудалимакшарипович Фото опубликовано @kalimatov_mm

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что принять участие в конкурсе могут и зрелые управленцы. «Я часто слышу, что все конкурсы, только для молодых. В конкурсе "Лидеры России" — можно участвовать до 55 лет», — написал он в своем Instagram-аккаунте.

Уважаемые севастопольцы! ⠀ Стартовал третий конкурс #лидерыроссии ⠀ Это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Я часто слышу, что все конкурсы, только для молодых. В конкурсе «Лидеры России» – можно участвовать до 55 лет. ⠀ Победители конкурса получают образовательные гранты на 1 млн рублей, наставничество от известных руководителей из бизнеса и госуправления, возможность стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва страны. ⠀ Каждый человек, который обладает знаниями, интеллектом и желанием работать на благо страны – может попасть в сообщество лидеров, которые определят будущее России. ⠀ Поэтому я призываю всех севастопольцев, и всех, кто меня читает подавать заявки для участия в конкурсе на сайте лидерыроссии.рф ⠀ Лидерами – не рождаются, лидерами – становятся! Фото опубликовано @razvozhaev.m

Принять участие в конкурсе также призвали глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и главы других регионов России.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октября 2018-го, — более 227 тысяч человек.

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