Стартовал дистанционный этап «Лидеров России»

В полночь во вторник, 29 октября, для участников конкурса «Лидеры России» открылся доступ к первому тестовому заданию дистанционного этапа. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что на прохождение данного блока — теста интеллектуальных способностей — каждому конкурсанту выделено двое суток, его прохождение в среднем займет порядка 60 минут.

«Мы традиционно даем конкурсантам не так много времени, но его достаточно, чтобы выполнить задания», — отметил руководитель конкурса Алексей Комиссаров и посоветовал участникам не соглашаться на мошеннические предложения о помощи в выполнении задания и рассчитывать исключительно на свои знания.

Отмечается, что тест состоит из трех частей: проверка вербального интеллекта (работа со словом, соотнесение понятий), числового интеллекта (способность анализировать данные и делать на их основе выводы), пространственного интеллекта (общая логика, способность соотносить разноплановые понятия).

Также известно, что следующий тест на общие знания — в таких областях, как история, обществознание, география, культура, литература, — состоится с 5 по 7 ноября. Затем, с 9 по 10 ноября, конкурсантов проверят на умственную работоспособность и стрессоустойчивость. Отчеты по всему первому блоку участникам поступят 15-16 ноября.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октябре 2018-го, — более 227 тысяч человек.

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