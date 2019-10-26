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Россиянам напомнили о сроках подачи заявок на конкурс «Лидеры России»

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Максим Орешкин

До окончания приема заявок на конкурс «Лидеры России» остались ровно сутки, поэтому всем желающим принять участие следует поторопиться. Об этом заявил министр экономического развития России и один из наставников конкурса Максим Орешкин, говорится в пресс-релизе, поступившем в субботу, 26 октября, в редакцию «Ленты.ру».

«Остался один день, и в этом цикле — это последняя возможность принять такое решение, решение важное для себя, решение, которое может изменить вашу жизнь», — подчеркнул он. По его мнению, конкурс является лучшим способом использовать наработанный опыт и навыки.

Орешкин также напомнил о том, что по итогам предыдущего конкурса два победителя получили назначения в министерстве: Илья Торосов стал заместителем министра, а Татьяна Дьяконова — главой департамент кадровой политики и развития персонала.

В свою очередь один из подопечных министра Константин Бортничек отметил, что полгода совместной работы принесли ему значительную пользу. «Работа с наставником — это в первую очередь постановка интересных задач, которые нужно решать, над которыми нужно ломать голову. Это действительно помогает лучше анализировать ситуацию в стране, понять те процессы, которые происходят», — пояснил он.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октябре 2018-го, — более 227 тысяч человек.

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