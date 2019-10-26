Россиянам напомнили о сроках подачи заявок на конкурс «Лидеры России»

До окончания приема заявок на конкурс «Лидеры России» остались ровно сутки, поэтому всем желающим принять участие следует поторопиться. Об этом заявил министр экономического развития России и один из наставников конкурса Максим Орешкин, говорится в пресс-релизе, поступившем в субботу, 26 октября, в редакцию «Ленты.ру».

«Остался один день, и в этом цикле — это последняя возможность принять такое решение, решение важное для себя, решение, которое может изменить вашу жизнь», — подчеркнул он. По его мнению, конкурс является лучшим способом использовать наработанный опыт и навыки.

Орешкин также напомнил о том, что по итогам предыдущего конкурса два победителя получили назначения в министерстве: Илья Торосов стал заместителем министра, а Татьяна Дьяконова — главой департамент кадровой политики и развития персонала.

В свою очередь один из подопечных министра Константин Бортничек отметил, что полгода совместной работы принесли ему значительную пользу. «Работа с наставником — это в первую очередь постановка интересных задач, которые нужно решать, над которыми нужно ломать голову. Это действительно помогает лучше анализировать ситуацию в стране, понять те процессы, которые происходят», — пояснил он.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октябре 2018-го, — более 227 тысяч человек.

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