На конкурс «Лидеры России» поступило 200 тысяч заявок

Более 200 тысяч заявок со всех российских регионов и 64 стран поступило на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» с момента открытия регистрации 4 октября. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» и руководитель конкурса Алексей Комиссаров, передает ТАСС.

По его словам, благодаря тому, что в этом году организаторы «Лидеров России» уделили особое внимание теме женского лидерства, число поданных женщинами заявок увеличилось. «В прошлом году в конкурсе приняли участие 24 процента женщин. На сегодняшний день процент женщин уже составляет 27 [процентов]», — отметил Комиссаров.

Он напомнил, что в этом сезоне в конкурсе появились новые специализации: «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии». Из них самой большой популярностью у участников пользуется специализация «Финансы и технологии» — на нее уже подано более 50 тысяч заявок. «По специализации "Наука" пришло 18,2 тысячи заявок, по "Здравоохранению" — более 8 тысяч обращений», — уточнил Комиссаров.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 27 октября включительно.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октябре 2018-го, — более 227 тысяч человек.

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