«Лидеры России» подсчитали число женщин-руководителей

Число российских женщин среди высшего руководства составляет всего 20 процентов. Об этом рассказала победительница конкурса «Лидеры России» Светлана Костикова со ссылкой на данные крупной государственной финансовой компании, следует из пресс-релиза организации, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В то же время общая доля женского персонала составляет около 75 процентов, отметила Костикова в ходе открытой встречи в рамках проекта «Женское лидерство», на которой участницы поделились собственными историями успеха, а также призвали женщин активнее принимать участие в конкурсе.

«Немоногендерные команды, которые включают мужчин и женщин, управляют эффективнее, чем сугубо мужские коллективы. Также была собрана статистика по 2 000 организациям, где прибыльность компании с разноплановым составом директоров выше на 10-15 процентов», — указала спикер, подчеркнув, что большее число женщин-управленцев, по ее мнению, способно привести к «положительному "профиту" для экономики страны».

«Женское лидерство» — неформальное сообщество победителей конкурсов «Лидеры России» разных лет, миссия которого заключается в увеличении числа женщин, занимающих ведущие позиции в компаниях.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октября 2018-го, — более 227 тысяч человек.

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