Победители конкурса «Лидеры России» смогут совершить научный прорыв

Победители научного направления конкурса «Лидеры России» примут участие в реализации нацпроекта «Наука», основной задачей которого является обеспечить научно-технологический прорыв. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Михаил Котюков, передает ТАСС.

По его словам, в ближайшие пять лет в российскую науку придут порядка 35 тысяч новых исследователей. «Мы очень рассчитываем, что люди будут обладать и исследовательскими навыками и компетенциями», — сказал министр, отметив при этом важность появления организаторов и управленцев.

«Наука — специфическая сфера, здесь недостаточно иметь только управленческие знания, нужно еще и понимать сам предмет и, желательно, иметь базовые компетенции, базовый опыт работы, поэтому мы ждем от участников конкурса, что они будут сочетать в себе эти качества», — добавил Котюков.

В направлении «Наука» конкурса «Лидеры России» смогут принять участие граждане РФ в возрасте до 50 лет, которые подтвердили опыт работы в сфере исследований и стали авторами как минимум одной научной или научно-публицистической статьи. Организаторы конкурса ожидают, что основной частью участников будут сотрудники научных и образовательных организаций, а также технологических компаний.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октября 2018-го, — более 227 тысяч человек.

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