На конкурс «Лидеры России» поступило больше 150 тысяч заявок

Больше 150 тысяч заявок со всех регионов страны поступило чуть более чем за две недели после старта заявочной кампании на конкурс управленцев «Лидеры России». Об этом рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров, сообщается на сайте проекта.

Он напомнил, что регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59 по московскому времени. Дистанционный этап начнется уже 28 октября. «Участники должны будут пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал», — сообщил Комиссаров.

Отмечается, что в настоящий момент лидером по количеству заявок стала Москва (19,26 процента от общего количества заявок на конкурс), на втором месте — Санкт-Петербург (8,14 процента), на третьем — Московская область (6,13 процента).

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октябре 2018-го, — более 227 тысяч человек.

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