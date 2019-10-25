«Лидеры России» выйдут в интернет

Дистанционный этап конкурса управленцев «Лидеры России» стартует 28 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам руководителя конкурса Алексея Комиссарова, в этот день в личных кабинетах участников откроется первый тест — на интеллектуальные способности. «Хочу обратить внимание, что время на его прохождение строго регламентировано, но рассчитано с учетом того, чтобы конкурсанты смогли выбрать любое удобное время для выполнения задания», — отметил он.

Первый тест дистанционного этапа будет проводиться до 30 октября. Затем конкурсантам предстоит пройти еще четыре испытания: на общие знания (4–7 ноября), на умственную работоспособность и стрессоустойчивость (8–10 ноября), на управленческий потенциал (18–20 ноября) и управленческую готовность (25–27 ноября).

«Перед прохождением каждого теста участники получат возможность пройти демонстрационную версию тестирования, чтобы понять направление задания и подстроиться под скорость его выполнения», — добавил Комиссаров.

В целом конкурс разбит на четыре этапа. Сейчас идет первый, который подразумевает запись видеоинтервью, он продлится до 27 октября. Дистанционный этап завершится в декабре, третий — очные полуфиналы в федеральных округах — пройдет с января по март 2020 года. Заключительный этап, суперфинал, состоится в марте — апреле.

Наиболее активная подача заявок зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе конкурса. Всего со старта заявочной кампании поступило около 200 тысяч заявок из всех регионов России и 64 стран мира.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октябре 2018-го, — более 227 тысяч человек.

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