Россиян призвали поучаствовать в конкурсе «Лидеры России»

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов рассказал об опыте наставничества в конкурсе «Лидеры России». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По его мнению, новые кадры нужны в любой сфере, в том числе в финансовой. «Говорят, что финансистов переизбыток, что скоро их заменит искусственный интеллект. И да, и нет. Сейчас во многих странах неустойчивая финансовая ситуация», — отметил Силуанов. При этом он подчеркнул, что в России проводят финансовую политику, которая позволяет сохранять стабильность, несмотря на внешние условия.

Силуанов считает, что творческому, интересующемуся и готовому к развитию человеку надо обязательно участвовать в конкурсе «Лидеры России». «И не важно — победишь или нет. Это возможность попробовать себя в новой сфере, познакомиться с такими же талантливыми коллегами. Такое взаимодействие будет на пользу», — сказал чиновник.

Силуанов третий год подряд выступает в качестве наставника в рамках конкурса. По его словам, все кандидаты — люди очень образованные и прошедшие определенную школу жизни. «Я бы их и в министерство финансов пригласил на работу или в правительство, но у них задачи более амбициозные, они хотят расти в своих сферах», — добавил он.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октябре 2018-го, — более 227 тысяч человек.

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