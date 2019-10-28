Подсчитаны желающие стать «Лидерами России»

Более 233,8 тысячи заявок поступили из всех российских регионов и 68 стран на участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщается в пресс-релизе автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 28 октября.

«Такие результаты говорят о росте интереса к "Лидерам России". Мы связываем это и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу», — отметил глава АНО «Россия — страна возможностей» и руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

По его словам, больше всего заявок было подано жителями Центрального (34,94 процента), Приволжского (17,94 процента) и Северо-Западного (12,55 процента) федеральных округов. При этом самыми активными регионами стали Москва (45 275 заявок), Санкт-Петербург (18 513 заявок) и Московская область (13 982 заявки). Из зарубежных участников самыми активными стали представители Украины (659 заявок), Белоруссии (501 заявка), Казахстана (417 заявок), Узбекистана (152 заявки) и Латвии (76 заявок).

Чаще всего для участия в конкурсе регистрировались управленцы в возрасте от 35 до 50 лет (52,5 процента) и от 25 до 35 лет (41,7 процента).

Самой популярной специализацией среди конкурсантов стали «Финансы и технологии» — на это направление были поданы более 61 тысячи заявок. На втором месте оказалась специализация «Наука» (более 22 тысяч заявок), на третьем — «Здравоохранение» (чуть менее 10 тысяч заявок).

Подать заявку на участие в «Лидерах России» можно было с 4 по 27 октября.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октябре 2018-го, — более 227 тысяч человек.

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