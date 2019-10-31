Тысячи российских студентов захотели стать стажерами

Более 35 тысяч российских студентов захотели стать участниками всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», организаторами которого выступают АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийский народный фронт (ОНФ). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 31 октября.

Как отмечается, на данный момент на платформе профстажировки.рф зарегистрировались уже 35 318 студентов, и 3 757 из них подали заявки на решение кейса по своей специальности. «При этом динамика регистраций с каждым днем растет все быстрее», — уточнил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

По его словам, на сегодняшний день на платформе представлены 3 775 кейсов от 1 045 партнеров-работодателей, в том числе от Минстроя России, госкорпорации «Росатом», «Аэрофлота» и других крупных компаний. Участникам конкурса предстоит выбрать кейсы и написать по ним курсовые или дипломные работы. Авторы лучших предложений получат возможность пройти практику или стажировку в одной из компаний-партнеров конкурса.

Подать заявку на участие можно до 30 ноября.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана указом президента Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки».

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