Минобороны: ВКС России ударом ФАБ-1500 уничтожили переправу через Северский Донец

Воздушно-космические войска (ВКС) России полуторатонной бомбой уничтожили переправу через реку Северский Донец в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Авиационный удар с применением ФАБ-1500 был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что кадры объективного контроля, снятые с БПЛА, подтвердили уничтожение цели.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили склады с ракетами и беспилотниками, которые использовали Вооруженные силы Украины для ударов по приграничным регионам России. В частности, Вооруженные силы России поразили склады с вооружением в селе Мартовое Харьковской области.