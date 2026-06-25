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13:45, 25 июня 2026Россия

Российские войска полуторатонной бомбой ударили по речной переправе ВСУ

Минобороны: ВКС России ударом ФАБ-1500 уничтожили переправу через Северский Донец
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Воздушно-космические войска (ВКС) России полуторатонной бомбой уничтожили переправу через реку Северский Донец в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Авиационный удар с применением ФАБ-1500 был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что кадры объективного контроля, снятые с БПЛА, подтвердили уничтожение цели.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили склады с ракетами и беспилотниками, которые использовали Вооруженные силы Украины для ударов по приграничным регионам России. В частности, Вооруженные силы России поразили склады с вооружением в селе Мартовое Харьковской области.

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