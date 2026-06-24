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15:16, 24 июня 2026Россия

Появились подробности об ударе по объекту ВСУ возле российской границы

Российские военные уничтожили склады с ракетами, которыми ВСУ обстреливали приграничье
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Israel Matene / Reuters

Российские военные уничтожили склады с ракетами и беспилотниками, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ) для ударов по приграничным регионам России. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Известно, что Вооруженные силы (ВС) России поразили склады с вооружением в селе Мартовое Харьковской области. Там находились установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и БПЛА «Лютый».

По данным издания, этими снарядами и беспилотниками украинские войска наносили удары по Белгородской, Курской и Брянской областям.

Ранее стало известно, что российские войска за сутки взяли под контроль 114 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики. ВСУ лишились до 30 бойцов, бронеавтомобиля, двух квадроциклов, а также трех артиллерийских орудий.

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