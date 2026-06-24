Появились новые подробности о ходе боев в Константиновке

Минобороны: ВС России за сутки взяли под контроль 114 зданий в Константиновке

Вооруженные силы (ВС) России за сутки взяли под контроль 114 зданий в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжили наступление в юго-западной части населенного пункта, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ за сутки потеряли до 30 бойцов, бронеавтомобиль, два квадроцикла, три артиллерийских орудия, 21 роботехнический комплекс, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 323 украинских беспилотника над регионами России. Под удар попали 20 субъектов федерации, среди которых Астраханская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Орловская и Пензенская область, Крым и Московский регион.