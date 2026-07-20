Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН

Лавров встретился с бывшим президентом Сенегала, претендующим на пост нового генсека ООН

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с бывшим президентом Сенегала Маки Саллом, который является одним из кандидатов на пост нового генсека ООН. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство на официальном сайте.

«Собеседник представил свою предвыборную программу. Министр разъяснил М.Саллу требования, предъявляемые Россией к претендентам на высший ооновский пост», — отмечается в сообщении МИД.

Лавров и Салл также подтвердили приверженность центральной роли всемирной организации в мировых делах.

8 июня Лавров заявил, что новый генсек ООН должен быть беспристрастным и способным полностью реализовывать положения Устава организации.

