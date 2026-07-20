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20:49, 20 июля 2026Наука и техника

Стали известны планы о возрождении легендарного бренда смартфонов

Компания HMD может начать выпускать смартфоны под брендом Nokia Lumia
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Китайская корпорация HMD Global планирует возродить бренд смартфонов Lumia. Об этом в своем X заявил известный инсайдер под ником smashx_60.

Lumia была известной линейкой девайсов, созданной компанией Nokia, а затем приобретенной Microsoft. По словам smashx_60, который ранее неоднократно рассказывал о будущих устройствах Nokia, фирма HMD Global намерена договориться об использовании торговой марки и выпуска под ней новых смартфонов.

Автор рассказал, что китайская компания собралась выкупить товарный знак и права на патенты Lumia у Microsoft. Он отметил, что этот вопрос волнует руководство HMD, так как фирма хочет получить в свое распоряжение легендарный бренд с 2018 года. В корпорации пытались несколько раз взять Lumia под контроль, но ранее все попытки заканчивались провалом.

В 2024 году HMD представила смартфон Skyline, который визуально напоминал телефоны Nokia N9 и Nokia Lumia. Еще раньше компания приобрела права на использования бренда Nokia и до сих пор выпускает под ним кнопочные телефоны.

Ранее компания HMD представила телефон Nokia 300 с функциями пауэрбанка. Кнопочный аппарат получил батарею емкостью 3700 миллиампер-часов, с которой может подзаряжать другие устройства.

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