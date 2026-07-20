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20:36, 20 июля 2026Путешествия

Турист вынес из магазина бриллиант за 200 тысяч долларов во рту

Туристы из Индии украли из магазина в Сингапуре бриллиант за 200 тысяч долларов
Алина Черненко

Фото: Levon Avagyan / Shutterstock / Fotodom

Двое туристов из Индии украли из магазина в Сингапуре бриллиант почти за 200 тысяч долларов (около 15,6 миллиона рублей) и попались в аэропорту. Об этом сообщает портал The Straits Times.

Уточняется, что сам инцидент произошел 19 июня, однако приговор злоумышленникам был вынесен только 17 июля. В материалах дела говорится, что 41-летний Мангролия Маноджкумар Курджибхай и 30-летний Серасия Милан Рамникбхай посетили ювелирный магазин «Дианоче» в китайском квартале. При этом один из них пронес во рту поддельный бриллиант, изготовленный в Индии.

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В магазине туристы попросили показать им камень весом 4,95 карата, а когда продавец отвлекся, заменили его на фальшивый. После этого Курджибхай сказал, что они подумают о покупке, и мужчины ушли. Позже выяснилось, что Рамникбхай вынес подлинник во рту.

Действия пары зафиксировали камеры видеонаблюдения. В тот же день злоумышленников задержали в аэропорту Чанги при попытке улететь на родину. Курджибхая приговорили к двум годам, двум месяцам и двум неделям тюремного заключения. Дело Рамникбхая находится на рассмотрении.

Ранее отдохнувший в ОАЭ турист попытался провезти в Россию бриллианты, но лишился их в аэропорту. Мужчина положил в карман своих джинсов 330 ограненных камней общей стоимостью 4,7 миллиона рублей.

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