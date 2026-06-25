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13:48, 25 июня 2026Бывший СССР

Полковник в отставке объяснил обязательную эвакуацию в Черниговской области

Баранец объяснил эвакуацию в Черниговской области продвижением ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию населения в Черниговской области, поскольку предвидят скорый контроль Российской армии над некоторыми населенными пунктами. Об этом в разговоре с «Царьградом» заявил полковник в отставке Виктор Баранец.

Однако у такого решения может быть и другая сторона, считает он. «Второе — может говорить о том, что специально нагнетается ситуация, чтобы жители этих сел, которые собираются насильно эвакуировать, чтобы они озлобились на Россию, на Российскую армию. Тут уже вступает в действие пропагандистский аспект», — объяснил Баранец.

24 июня Совет обороны Черниговской области по запросу военных принял решение об обязательной эвакуации с 1 июля из 12 приграничных населенных пунктов. Эвакуация будет проводиться в течение двух месяцев. Для этого уже подготовлены маршруты, транспорт и пункты временного размещения граждан.

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