Коронавирус изменит правила поступления в российские вузы

Правила поступления в российские вузы изменят в связи с переходом на дистанционный режим из-за коронавируса. В этом году абитуриенты смогут подать документы на поступление дистанционно. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, передает «Интерфакс».
По его словам, новый сервис «Поступи в вуз онлайн» заработает на базе портала «Госуслуги». Фальков уточнил, что изначально планировалось разрешить абитуриентам подавать документы одновременно в 50 вузов, однако рассматривается возможность расширения допустимого количества учебных заведений.
«Посмотрим, как можно задействовать этот инструмент, чтобы сделать его более удобным для процедуры поступления в вузы без физического присутствия конкретно в приемных комиссиях», — добавил министр.
Ранее сообщалось, что колледжи и высшие учебные заведения с 21 марта закрываются, студентов переводят на дистанционное обучение. В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса. Московских школьников отпустили на каникулы с 21 марта. На дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса перевели также студентов Московского государственного университета имени Ломоносова и других вузов столицы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения