Готовность российских вузов и школ к дистанционному обучению оценили

Более 75 процентов сотрудников российских вузов в целом знакомы с форматом дистанционного обучения — они хотя бы иногда проводили лекции, конференции и вебинары в онлайн-режиме. Об этом говорится в докладе экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, опубликованном на сайте организации.
По данным аналитиков, только 24,3 процента работников вузов с ученой степенью ни разу не проводили занятия в режиме онлайн. Еще 36 процентов преподавателей делали это изредка, 28,2 процента — периодически, 11,4 процента — регулярно. Студенты для дистанционного обучения использовали интернет в 12 процентах случаев, несмотря на то, что для личного пользования сетевые ресурсы ежедневно используют 95 процентов студентов.
Эксперты отмечают, что в школах использование компьютерных технологий при обучении более распространено. В прошлом учебном году персональные компьютеры в целях обучения детей использовали почти 80 процентов учителей. Также в школах активно применяются электронные дневники и журналы успеваемости (более 85 процентов всех учебных заведений).
Кроме того, число компьютеров в школах превышает аналогичный показатель по вузам. Так, в конце 2018 года в школах было 2,68 миллиона компьютеров, а в вузах — около одного миллиона. При этом к интернету подключена только 621 тысяча вузовских компьютеров.
Ранее сообщалось, что колледжи и высшие учебные заведения с 21 марта закрываются, студентов переводят на дистанционное обучение. В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса. Московских школьников отпустили на каникулы с 21 марта. На дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса перевели также студентов Московского государственного университета имени Ломоносова и других вузов столицы.
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения