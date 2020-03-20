Готовность российских вузов и школ к дистанционному обучению оценили

Более 75 процентов сотрудников российских вузов в целом знакомы с форматом дистанционного обучения — они хотя бы иногда проводили лекции, конференции и вебинары в онлайн-режиме. Об этом говорится в докладе экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, опубликованном на сайте организации.

По данным аналитиков, только 24,3 процента работников вузов с ученой степенью ни разу не проводили занятия в режиме онлайн. Еще 36 процентов преподавателей делали это изредка, 28,2 процента — периодически, 11,4 процента — регулярно. Студенты для дистанционного обучения использовали интернет в 12 процентах случаев, несмотря на то, что для личного пользования сетевые ресурсы ежедневно используют 95 процентов студентов.

Эксперты отмечают, что в школах использование компьютерных технологий при обучении более распространено. В прошлом учебном году персональные компьютеры в целях обучения детей использовали почти 80 процентов учителей. Также в школах активно применяются электронные дневники и журналы успеваемости (более 85 процентов всех учебных заведений).

Кроме того, число компьютеров в школах превышает аналогичный показатель по вузам. Так, в конце 2018 года в школах было 2,68 миллиона компьютеров, а в вузах — около одного миллиона. При этом к интернету подключена только 621 тысяча вузовских компьютеров.

Ранее сообщалось, что колледжи и высшие учебные заведения с 21 марта закрываются, студентов переводят на дистанционное обучение. В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса. Московских школьников отпустили на каникулы с 21 марта. На дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса перевели также студентов Московского государственного университета имени Ломоносова и других вузов столицы.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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