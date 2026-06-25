Уволенная из рижского театра Хаматова нашла новую работу в другой стране

Покинувшая Латвию после увольнения Хаматова получила роль в спектакле «Делириум» в США

Российская актриса Чулпан Хаматова, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО), вновь сменила страну и место работы. Об этом сообщает kp.ru.

По информации источника, после увольнения из рижского театра артистка перебралась в Соединенные Штаты Америки, где уже получила роль в театре Calderwood Pavilion в Бостоне. На днях на площадке прошла премьера спектакля «Делириум», в котором Чулпан играет вместе с Андреем Бурковским, который также уехал из РФ.

Спектакль был поставлен Игорем Голяком по мотивам пьесы «Бред вдвоем» Эжена Ионеско. Сюжет повествует о мужчине и женщине, которые оказались заперты в комнате на фоне хаоса и разрушения во внешнем мире.

Журналисты также отметили, что все другие участники спектакля тоже являются российскими культурными деятелями. В постановке задействованы композитор Анна Друбич, звукорежиссер Денис Забияка, художники по костюмам и гриму Александра Агеева и Анна Фурман.

В октябре 2025 года уехавшая из России Хаматова, которая тогда еще пыталась строить карьеру в Латвии, высказалась о своем гражданстве. Она призналась, что уже не может играть свои прежние роли на русском языке.