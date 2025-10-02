Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:00, 2 октября 2025Культура

Уехавшая из России Хаматова высказалась о своем гражданстве

Уехавшая в Латвию Хаматова заявила, что не сможет сыграть роли на русском языке
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова высказалась о своем истинном гражданстве. Отрывок из интервью артистки опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Как это ни пафосно прозвучит, мое истинное гражданство — закулисье и подмостки. Я окончательно поняла это в Риге», — заявила Хаматова.

Проживающая в Латвии актриса добавила, что не считает родным латышский язык, однако уже не сможет исполнить свои роли в театре на русском. «Иногда я думаю: а могла бы я это сыграть по-русски? Наверное, нет», — сообщила она.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал возбудить уголовное дело против Хаматовой. Причиной стало интервью артистки, в котором она призналась в оказании финансовой помощи Украине. Отвечая на вопрос журналиста, Хаматова заявила, что поддерживает украинские фонды, не уточнив их названия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    В российском регионе задержали обученных Украиной для совершения терактов людей

    Раскрыты подробности произошедшей в российском селе перестрелки

    Отцу оппозиционера Леонида Волкова вынесли приговор

    Мужчина съел своих павлинов и попал под суд

    Орбан предложил способ борьбы с военными планами ЕС против России

    Раскрыто число пострадавших во время стрельбы в российском регионе

    Возбуждено уголовное дело после столкновения двух самолетов в российском аэропорту

    Фетисов оценил слова шведской лыжницы о нежелании соревноваться на Олимпиаде с россиянами

    В Европе придумали способ обрушить российский нефтеэкспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости