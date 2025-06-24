Против Хаматовой потребовали возбудить уголовное дело

Глава ФПБК Бородин потребовал возбудить уголовное дело против Чулпан Хаматовой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал возбудить уголовное дело против актрисы Чулпан Хаматовой. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Причиной стало новое интервью артистки, в котором она призналась в оказании финансовой помощи Украине. Отвечая на вопрос журналиста, Хаматова заявила, что поддерживает украинские фонды, не уточнив их названия.

«Мы подготовили ряд запросов возбудить уголовное дело против Хаматовой», — сообщил Бородин.

Ранее стало известно, что Хаматова оказалась в списке украинского сайта «Миротворец. Ее обвинили в нарушении украинской границы с целью попасть в Крым. Кроме того, на ресурсе уточняется, что актриса пыталась признать присоединение республики к России.