ЕГЭ оказалось невозможно провести на дому

В России нет технологии, позволяющей проводить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) дистанционно по всей стране. Об этом сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев во время онлайн-марафона «Домашний час», передает агентство «Москва».

По его словам, проведение ЕГЭ на дому возможно только для тяжелобольных детей. «Но установить 750 тысяч пунктов на дому — это физически невозможно сделать. Эти пункты должны быть оборудованы, стандартизированы, эта технология не тиражируется на сотни тысяч», — сказал Музаев.

Кроме того, он отметил, что при проведении ЕГЭ важно сохранять объективность. «Поступление в вузы на бюджетные места — это больная тема. Мы получим ситуацию, похожую на 2013 год, — у нас будет много стобалльников, которые поступят на бюджетные места, а тот человек, который реально учился все время, — не сможет», — сказал врио руководителя Рособрнадзора.

Ранее в России перенесли ЕГЭ из-за коронавируса. Проведение ЕГЭ в 2020 году начнется 8 июня. Сроки Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников также сдвинулись — на 9 июня.

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