Российских учителей удаленно научат удаленно учить детей

В России представители сферы онлайн-образования создали для учителей бесплатный онлайн-курс по дистанционному обучению детей. Об этом сообщает пресс-служба союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» («Рособрсоюз»), сообщает агентство «Москва».
«Сейчас на портале открыт бесплатный онлайн-курс "Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций", — говорится в сообщении. — Цель курса — научить пользоваться дистанционными форматами обучения, (...) показать лучшие бесплатные ресурсы, которые можно использовать для работы со студентами и школьниками».
В подготовке курса приняли участие такие представители онлайн-образования, как «Тотальный диктант», «Грамота.ру», «Яндекс.Учебник», Skyeng и другие.
В России колледжи и высшие учебные заведения с 21 марта закрыты, студентов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. В школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно.
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения