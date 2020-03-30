Российских учителей удаленно научат удаленно учить детей

В России представители сферы онлайн-образования создали для учителей бесплатный онлайн-курс по дистанционному обучению детей. Об этом сообщает пресс-служба союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» («Рособрсоюз»), сообщает агентство «Москва».

«Сейчас на портале открыт бесплатный онлайн-курс "Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций", — говорится в сообщении. — Цель курса — научить пользоваться дистанционными форматами обучения, (...) показать лучшие бесплатные ресурсы, которые можно использовать для работы со студентами и школьниками».

В подготовке курса приняли участие такие представители онлайн-образования, как «Тотальный диктант», «Грамота.ру», «Яндекс.Учебник», Skyeng и другие.

В России колледжи и высшие учебные заведения с 21 марта закрыты, студентов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. В школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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