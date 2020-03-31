Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Эксперт отметила, что молодые люди переносят болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом нового типа, намного легче. Кроме того, у них болезнь может проходить бессимптомно. «Поэтому нередко ее просто не проверяют, несмотря на то, что такой человек также может быть переносчиком, выделяя вирус и заражая окружающих», — объяснила специалист.

Селькова также отметила, что вирус постоянно мутирует и может выбирать «других жертв, становясь при этом менее опасным».

Материалы по теме Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции Новые меры коснутся всех москвичей. Что нужно знать?

По словам вирусолога, еще одной причиной является большая дисциплинированность среди людей старшего поколения, «в то время как молодежь нередко игнорирует рекомендации».

Ранее сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет. По информации оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице, на искусственной вентиляции легких также находятся почти 40 процентов людей этой возрастной категории. Специалисты заявили, что оставаться дома нужно всем москвичам, независимо от возраста, поскольку только так можно остановить распространение инфекции.

Неделя до 3 апреля объявлена нерабочей по распоряжению президента России Владимира Путина. Это сделано для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. По данным на 30 марта, в России официально насчитывается 1836 зараженных, большая часть из них находится в Москве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!