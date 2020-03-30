Российский врач рассказала о «законах медицинской сортировки» из-за коронавируса

Болезнь, вызванную коронавирусом, все переносят по-разному — есть молодые люди в реанимации, есть пожилые с легкой формой и наоборот. Об этом рассказала российский врач Камила Туйчиева, пост с ее призывом опубликован в Facebook.
Доктор предупредила, что ни одна система здравоохранения в мире не готова к огромному числу тяжелобольных пациентов, и может настать время, когда по «законам медицинской сортировки» придется выбирать, какому пациенту необходимо быстрее помочь — пожилому или молодому, беременной женщине или матери троих детей, человеку с сопутствующими заболеваниями или без.
Туйчиева отметила, что, если за время недельного карантина не удастся изменить ситуацию с коронавирусом, последующие меры «обойдутся дороже и тяжелее для всех». Врач призвала россиян остаться дома, забыть про гостей, шашлыки и массовые пробежки. «Помогите нам, врачам. Мы привыкли ко многому, мы знали, на что шли. Мы работаем еще больше и попрощались со своими родителями на время. Но мы не хотим, чтобы наш труд был напрасным!» — добавила она.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 25 процентов россиян заразились внутри страны. Больше четверти пациентов заразились от членов своей семьи, в пассажирском транспорте или на работе.
За последние сутки в России обнаружили 302 новых случаев заражения в 35 регионах. Общее число зараженных в стране составляет 1836 человек в 71 субъекте Российской Федерации. Большинство новых случаев выявлено в Москве — 212 человек.
В связи с тем что большинство заразившихся граждан находятся в столице, мэр Москвы Сергей Собянин накануне ввел режим всеобщей изоляции. Жителям столицы разрешено выходить из дома только за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор и выгулять собаку, а также для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу в крайних случаях. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил распространить эти меры на все регионы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения