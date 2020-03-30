Российский врач рассказала о «законах медицинской сортировки» из-за коронавируса

Болезнь, вызванную коронавирусом, все переносят по-разному — есть молодые люди в реанимации, есть пожилые с легкой формой и наоборот. Об этом рассказала российский врач Камила Туйчиева, пост с ее призывом опубликован в Facebook.

Доктор предупредила, что ни одна система здравоохранения в мире не готова к огромному числу тяжелобольных пациентов, и может настать время, когда по «законам медицинской сортировки» придется выбирать, какому пациенту необходимо быстрее помочь — пожилому или молодому, беременной женщине или матери троих детей, человеку с сопутствующими заболеваниями или без.

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Туйчиева отметила, что, если за время недельного карантина не удастся изменить ситуацию с коронавирусом, последующие меры «обойдутся дороже и тяжелее для всех». Врач призвала россиян остаться дома, забыть про гостей, шашлыки и массовые пробежки. «Помогите нам, врачам. Мы привыкли ко многому, мы знали, на что шли. Мы работаем еще больше и попрощались со своими родителями на время. Но мы не хотим, чтобы наш труд был напрасным!» — добавила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 25 процентов россиян заразились внутри страны. Больше четверти пациентов заразились от членов своей семьи, в пассажирском транспорте или на работе.

За последние сутки в России обнаружили 302 новых случаев заражения в 35 регионах. Общее число зараженных в стране составляет 1836 человек в 71 субъекте Российской Федерации. Большинство новых случаев выявлено в Москве — 212 человек.

В связи с тем что большинство заразившихся граждан находятся в столице, мэр Москвы Сергей Собянин накануне ввел режим всеобщей изоляции. Жителям столицы разрешено выходить из дома только за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор и выгулять собаку, а также для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу в крайних случаях. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил распространить эти меры на все регионы.

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