Заразившаяся коронавирусом модель рассказала о странном звуке из легких

Жительница Парижа заразилась коронавирусной инфекцией и рассказала, что ее легкие начали издавать странный звук при дыхании. Об этом сообщает издание Daily Star.

30-летняя модель Интан Клемент (Intan Clement) отметила, что сначала заболел ее партнер. Она предположила, что ее возлюбленный простудился, так как у него не было никаких других симптомов.

За день до того, как президент страны Эммануэль Макрон объявил национальный карантин, Клемент поехала с друзьями кататься на лыжах в коммуну Валуар. Во время катания ей стало трудно дышать, она почувствовала слабость. Модель предположила, что она просто не в форме, так как не каталась на лыжах десять лет.

На следующий день она и ее друзья вернулись в Париж. Из-за того, что на поезд не было билетов, им пришлось ехать на машине. Клемент было трудно дышать, она постоянно кашляла.

Позже она заметила, что из ее легких при дыхании доносится странный звук и связалась с врачом по видеосвязи. Врач предположил, что пациентка простудилась и порекомендовал ей принимать парацетамол. 20 марта Клемент решила обратиться за медпомощью очно. Оказалось, что она заразилась коронавирусной инфекцией нового типа. С тех пор она находится в больнице, к ней не пускают посетителей.

Модель рассказала, что никогда не думала, что заразится COVID-19 и не воспринимала инфекцию всерьез. Теперь она советует молодым людям не пренебрегать мерами безопасности, принятыми против распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что юрист из американского города Нью-Йорк, заразившийся коронавирусом SARS-CoV-2 и рассказавший о болезни в Twitter, попал в реанимацию. У него была высокая температура, и он страдал от мышечных болей.

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