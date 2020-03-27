Пациент с коронавирусом рассказал о смерти соседей по палате

Житель Лондона излечился от коронавирусной инфекции и рассказал, как у него на глазах умирали соседи по палате. Об этом сообщает издание The Mirror.

40-летний Джозеф Уоллис (Jozef Wallis) заболел после похода с друзьями в паб. Он неделю страдал от сильного жара и кашля, ему не хватало воздуха. Мужчина не обращался ко врачу, так как не хотел быть обузой для перегруженной системы здравоохранения.

Жена Уоллиса Эмма беспокоилась из-за его самочувствия, и Уоллис самоизолировался в комнате от нее и детей. Он перестал навещать родителей, так как боялся заразить их.

Когда состояние здоровья мужчины ухудшилось, скорая помощь забрала его в отделение больницы для пациентов с коронавирусом. Его диагноз был подтвержден спустя 30 часов.

Уоллиса поместили в палату на шесть коек. За три дня, которые мужчина провел в палате, он стал очевидцем того, как двое других лежавших с ним пациентов скончались. «Один пожилой мужчина не мог самостоятельно дышать, и потом я его больше не видел. Медсестра сказала мне, что он умер. Другого пациента отвезли в реанимацию, но он не выжил. Он был стар, у него были и другие диагнозы, но он был чьим-то дедушкой, отцом и мужем. По нему будут скучать», — рассказал Уоллис.

Став очевидцем чужих трагедий, мужчина решил предупредить других людей о необходимости соблюдать установленные государством правила. «Мы все должны принимать это всерьез. Нельзя устраивать вечеринки и встречаться с друзьями. Иначе больше людей умрут», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия ребенок около 16 часов просидел рядом с трупом зараженной коронавирусом матери. 42-летняя женщина работала врачом-маммологом, она не контактировала с больными COVID-19 пациентами.

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