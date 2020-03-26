Ребенок 16 часов просидел с трупом зараженной коронавирусом матери

В американском штате Джорджия ребенок около 16 часов просидел рядом с трупом зараженной коронавирусом матери. Об этом сообщается на сайте телестанции WGXA.

По словам окружного коронера Ричарда Хоука (Richard Hawk), 42-летнюю женщину, работавшую врачом-маммологом в больнице Piedmont Newnan, нашли мертвой дома. Посмертный тест на пневмонию COVID-19 дал положительный результат. Отмечается, что смерть наступила за 12-16 часов до момента обнаружения трупа. Все это время дома находился малолетний ребенок покойной.

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Представители Piedmont Newnan узнали о произошедшем в субботу, 21 марта. Поскольку у покойной обнаружили COVID-19, всех медработников и пациентов предупредили о повышенном риске заражения инфекцией. «Мы предоставили подробную инструкцию по самонаблюдению и готовы проверить любого желающего на COVID-19», — подчеркнули они. Персонал Piedmont Newnan отметил, что зараженная коронавирусом не контактировала с больными COVID-19 пациентами. Работники больницы принесли семье покойной свои соболезнования.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли более 19 тысяч человек, выявлено более 435 тысяч случаев заражения, из них 111,8 тысячи закончились выздоровлением пациента.

Пневмония COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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