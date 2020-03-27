Больной заразился коронавирусом, рассказал о симптомах и попал в реанимацию

Юрист из американского города Нью-Йорк, заразившийся коронавирусом SARS-CoV-2 и рассказавший о болезни в Twitter, попал в реанимацию. Об этом сообщает CNN.

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Дэвид Лат (David Lat) заметил первые симптомы коронавирусной инфекции около двух недель назад. 13 марта он пожаловался своему врачу на высокую температуру и мышечные боли. Специалист заподозрил у него бронхит, развившийся на фоне гриппа, и прописал антибиотики и сироп от кашля.

На следующий день самочувствие Лата ухудшилось. «Кашель усилился до такой степени, что мне было трудно дышать», — рассказывал он в Twitter. После этого юрист решил обратиться в больницу. Ему сделали анализ на грипп и бактериальную инфекцию, но отказались тестировать на коронавирус. Лишь после второго визита в больницу его проверили на коронавирус, изолировали и начали кислородную терапию.

Супруг Лата Закери Бейрон Шемтоб (Zachary Baron Shemtob) рассказал CNN, что в субботу, 21 марта, Лату потребовалась искусственная вентиляция легких. Об улучшении его состояния не сообщалось. «Мне хотелось бы, чтобы люди понимали, насколько серьезной может быть эта болезнь, — заявил Шемтоб. — Ей подвержены и молодые здоровые люди. Прекратите собираться группами. Хватит глупостей».

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 21 тысяча человек, выявлено 463 тысячи случаев заражения, из них 113,7 тысячи закончились выздоровлением пациента. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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