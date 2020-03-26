Врачи трижды отправляли домой мужчину с коронавирусом и погубили его

Житель американского города Ленекс, штат Канзас, умер от коронавирусной инфекции после того, как врачи трижды отправляли его домой из-за недостаточно явных симптомов и тем самым погубили его. Об этом сообщает издание Daily Mail.
74-летний работавший фокусником бывший учитель биологии Деннис Уилсон (Dennis Wilson) заболел и 12 марта и пошел в клинику неотложной помощи. У него были симптомы, похожие на простуду. Врач отправил его домой и порекомендовал пить много жидкости и отдыхать.
На следующий вечер мужчина посетил другую клинику. Тесты на грипп A и B показали негативный результат, и Уилсона отправили домой с той же рекомендацией.
15 марта мужчина почувствовал себя лучше, но к вечеру стал жаловаться на одышку. В полночь его жена Джоанна (Joanna) отвезла его в третью клинику. Флюорография показала, что у него двусторонняя пневмония. Даже несмотря на то, что врач подозревал у Денниса коронавирусную инфекцию COVID-19, симптомы Уилсона были недостаточны для проведения теста на это заболевание.
К утру следующего дня состояние Уилсона ухудшилось, и его госпитализировали. Джоанне сказали, что ей нужно отправиться в карантин. Ее мужу наконец провели тест на коронавирус, и он дал положительный результат. Джоанне разрешили увидеть мужа только 17 марта. В субботу, 21 марта, Уилсон скончался.
После его смерти Джоанна опубликовала в Facebook душераздирающий пост. «Битва закончилась», — написала она. «Я вошла домой, теперь точно зная, что он никогда больше не войдет в эту дверь. И я начала новый карантин и думаю, как я смогу спланировать похороны из дома, зная, что они могут произойти довольно нескоро. Мне придется полностью продезинфицировать все, но я не знаю, что делать, и у меня нет на это сил. Я не могу никуда пойти, и никто не может навестить меня. Я в отчаянии и совершенно одна. С чего мне начать?» — написала Джоанна.
Ранее сообщалось, что 39-летняя жительница американского штата Луизиана умерла в ожидании результата теста на коронавирус SARS-CoV-2. Изначально врачи решили не делать тест на заболевание и отправили женщину домой, ссылаясь на то, что ее жалобы не похожи на симптомы коронавируса, но затем ее состояние ухудшилось, и ей пришлось повторно обратиться за медпомощью.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения