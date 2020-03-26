Мужчина уличил в измене заразившегося коронавирусом жениха

Житель английского города Уоррингтон, графство Чешир, обнаружил, что его жених изменяет ему, после того, как последнего вместе с любовником отправили в карантин из-за подозрений на коронавирус. Об этом сообщает издание Daily Mail.

28-летний учитель Мэтт Хиллер (Matt Hillier) собирался 1 апреля выйти замуж за 33-летнего бразильского врача Октавио Сантоса (Octavio Santos). Мужчины познакомились пять лет назад в Испании через мобильное приложение, где Сантос учился на врача, а Хиллер отдыхал.

Хиллер переехал к Сантосу в Бразилию. В четверг, 19 марта, Сантос уехал на выходные в Рио-де-Жанейро вместе с их общим знакомым по имени Нэйтан (Nathan). Первоначально Хиллер должен был тоже поехать, но в последний момент выяснилось, что в забронированном ими на Airbnb жилье не разрешается останавливаться с собаками, и ему пришлось остаться дома с собакой Сантоса.

После выходных Хиллер ждал Сантоса дома, но в понедельник, 23 марта, Сантос по телефону сообщил ему, что плохо себя чувствует, у него высокая температура, и его всего трясет. Он сообщил, что ему нужно поехать в больницу вместо того, чтобы возвращаться домой. «Я действительно переживал, потому что это звучало как коронавирус. Но затем его тон изменился, и он сказал, что сожалеет, но он спал с Нэйтаном», — рассказал Хиллер.

По словам обманутого жениха, поговорить лично с Сантосом невозможно, так как они с Нэйтаном находятся в карантине в квартире последнего и ждут результатов теста на коронавирус. «Я в бешенстве. Его карантин заканчивается за день до нашей свадьбы. Я не могу поверить, что он изменил мне с этим парнем во время их поездки, и теперь они оба находятся в карантине. Я даже не могу позвонить ему, чтобы нормально поговорить и понять, сможем ли мы это уладить, потому что Нэйтэн находится в комнате рядом с ним», — подчеркнул Хиллер. Он не знает, сможет ли простить Сантоса.

В свою очередь Сантос заявил, что измена была ошибкой, совершенной под воздействием алкоголя. «Как только я полностью восстановлюсь, я хочу быть с Мэттом. Я люблю его, скучаю по нему и хочу, чтобы все шло правильно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что житель Англии заразился коронавирусом во время проведенного с любовницей отпуска в Италии, в то время как его жена думала, что он уехал в командировку в пределах страны. Он отказался называть врачам имя любовницы, несмотря на то, что она тоже могла быть заражена смертельным вирусом.

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