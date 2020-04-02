В российском регионе школьникам и учителям на время выдадут ноутбуки

В Башкирии школьникам и их учителям, не имеющим возможности заниматься и проводить уроки дистанционно, на время выдадут ноутбуки. Об этом сообщает UfaTime.ru со ссылкой на министра образования региона Айбулат Хажин.

Министр дал соответствующее распоряжение директорам местных школ. «Естественно, они выдаются не навсегда, а на определенный период, но мы должны дать нашим детям возможность учиться дистанционно», — сказал Хажин. Точное число людей, не имеющих возможности заниматься дистанционно, он не уточнил.

В России учащихся школ и вузов перевели на дистанционное обучение в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что вступительные экзамены в вузы России решили перенести из-за коронавируса. ЕГЭ в этом году начнется 8 июня вместо 25 мая, сроки начала приемных кампаний пока не известны.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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