Российские студенты помогут своим преподавателям в освоении новых технологий

Волонтеры из числа студентов помогут преподавателям российских вузов в освоении новых технологий, необходимых для организации дистанционного обучения. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС во вторник, 31 марта.

По его словам, Минобрнауки ведет работу с управленческими командами университетов. Он отметил, что в ведомстве знают о желании некоторых преподавателей оставить работу в вузах из-за страха перед новыми технологиями. «И у нас появилось даже отдельное волонтерское направление, когда волонтеры-студенты помогают преподавателям освоить информационные технологии», — сказал Фальков.

В качестве примера он рассказал о заслуженной преподавательнице «в возрасте», которая написала письмо ректору, в котором заявила: «Вы знаете, одномоментно я поняла, что, просто не соответствую тому, что происходит. Я вынуждена уйти». По словам ректора этого вуза, с дистанционным обучением освоились за «пару дней».

Российских студентов перевели на дистанционное обучение в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в школах объявили каникулы. Ранее стало известно, что вступительные экзамены в вузы России решили перенести из-за коронавируса. ЕГЭ в этом году начнется 8 июня вместо 25 мая, сроки начала приемных кампаний пока не известны.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!