Переобучение пожилых жителей российского региона перевели в дистанционный формат

В Приморском крае обучение пожилых жителей новым профессиям перевели в дистанционный формат из-за коронавируса. Заниматься из дома продолжили 300 человек, приостановили занятия для борьбы с распространением инфекции у 190 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство труда и социальной политики региона.

«Во Владивостоке продолжается дистанционное обучение по десяти специальностям, среди них — бухгалтерский учет в бюджетной сфере, младшая медицинская сестра по уходу за больными, руководитель строительной организации, водитель транспортного средства категории D, менеджмент качества», — сообщили агентству в ведомстве.

По словам собеседника агентства, занятия приостановили у обучающихся на парикмахеров, флористов, контролер-кассиров и медицинских работников. Их сроки обучение решили перенести на более поздние.

Переобучение жителей Приморья предпенсионного возраста стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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