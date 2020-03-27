В России утвердили специальную программу обучения предпенсионеров

Правительство России утвердило специальную программу обучения людей предпенсионного возраста старше 50 лет в рамках нацпроекта «Демография». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в пятницу, 27 марта.

Программа закрепляет три основных механизма организации образовательного процесса для предпенсионеров. Они заключаются в самостоятельном обращении людей в службы занятости, заполнении заявки по международным стандартам WorldSkills на специальном сайте и направление сотрудников на переобучение работодателями.

«Таким образом, к концу 2024 года мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию будет охвачено не менее 450 тыс. человек, из них, начиная с 2020 года, обучение пройдут не менее 250 тыс. лиц в возрасте 50-ти лет и старше», — говорится в тексте документа.

До 2024 года планируется реализовать нацпроект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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