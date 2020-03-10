Названа доля вовлеченных в спортивную и культурную жизнь пожилых россиян

Доля вовлеченных в спортивную и культурную жизнь пожилых людей в России составила более 30 и 26 процентов соответственно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Согласно результатам исследования, большая часть пожилых россиян занимают свой досуг встречами с друзьями (68 процентов). Еще 48 процентов работает на даче. 31 процент пожилых людей занимается спортом, 26 процентов — посещают театры, кино и музеи, 13 процентов — путешествуют.

Участники опроса отметили, что оставаться активными в пожилом возрасте им и их родственникам мешают проблемы со здоровьем (64 процентов) и недостаток денег (27 процентов).

«Реализуемые сегодня программы активного долголетия и патронажа должны учитывать гендерные особенности, а также создавать дополнительные возможности для того, чтобы пожилые начали проявлять активность в таких сферах жизни, как путешествия, учеба, хобби», — отметила руководитель направления социально-экономических исследований НАФИ Елена Никишова.

Опрос проводился в январе 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!